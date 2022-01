Covid: Cirio, 7.000 lavoratori in più nella sanità regionale

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - "In questo momento in Piemonte lavorano nella sanità regionale 7.'000 persone in più dedicate al Covid. Abbiamo graduatorie dalle quali le aziende sanitarie possono pescare, sempre però con una accortezza di fondo, quella di non privare altre strutture sanitarie di personale". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a proposito dell'allarme sugli organici lanciato dagli infermieri.

"Se assumiamo un infermiere che si licenzia da una Rsa - ha detto Cirio - mettiamo in crisi una struttura che assiste gli anziani. Questo non lo permettiamo, ma nello stesso tempo cogliamo l'opportunità di riempire i nostri ospedali di tutto il personale necessario". (ANSA).