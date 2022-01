Casale Monferrato, 104 candeline per ospite casa di riposo

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 03 GEN - Sono rivolti a Teresina, la 'supernonnina' della 'Piccola Casa di Pronto Soccorso' (servizio assistenziale anziani), i primi auguri di inizio 2022 del sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi. La signorina Ronza, classe 1917, infatti, ha spento 104 candeline sulla torta al cioccolato. "E' qui da noi dal 2014. Quando è arrivata il 29 dicembre, a 97 anni compiuti il giorno prima, ci disse: 'tanto mi rimane poco'... . Invece, sopravvive a noi, fantastica", spiega Mauro Bincoletto, presidente dell'Arciconfraternita degli Angeli, cui la struttura appartiene.

La centenaria è scampata anche al Covid. "E' lucida, legge sempre, con curiosità, i suoi libri preferiti, con le storie d'amore di Harmony, e sogna ancora. Lei signorina, mai sposata".

Un po' sorda - un piccolo prezzo da pagare all'età - ha solo ormai un nipote, dopo la morte di tutte le 5 sorelle (loro maritate). Ricorda come, da piccola, fosse molto timida e parlasse poco". Tanti gli auguri arrivati a nonna Teresina, che nella 'Piccola Casa' ha trovato tanti amici che le vogliono bene. "Ospitiamo un altro paio di centenarie - rimarca Bincoletto -, ma lei ha tagliato il traguardo più importante.

Credo uno dei primati in provincia. Non possiamo che esserle affezionati". (ANSA).