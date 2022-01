Apre a Torino MA, la libreria 'green' sul modello giapponese

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Apre le porte al pubblico a Torino, il giorno dell'Epifania, MA, una libreria green e contemporanea negli spazi Officine S, il centro commerciale di Torino Nord nato nella ex sede delle storiche Officine Savigliano.

Il progetto è stato ideato da Paolantonio Serpe, ceo dell'azienda napoletana MOOKS, da Nello e Biagio Nunziata, proprietari del brand di abbigliamento Zuiki in unione a Raffaele Radice, master franchisee del gruppo, e dall'imprenditore catanese Giuseppe Messina.

"Si fonda su tre cardini: l'ecosostenibilità, il comfort e la multimedialità, ovvero - spiega Messina -la scelta di dare vita a uno spazio dove la cultura è armonia e rispetto della natura, ricrea il calore domestico ed è a misura della Generazione Z".

Il nome MA - aggiunge l'architetto Mario Ricciardi dello Studio Ricciardi che curerà la realizzazione - nasce da un ideogramma giapponese, che può tradursi come 'spazio vuoto tra due elementi strutturali. Nelle case giapponesi il MA è lo spazio spirituale nel quale l'individuo riposa la mente. Pertanto tutti gli arredi riprendono la naturale curvatura dei tronchi degli alberi, creano una sorta di galleria che avvolge il visitatore e che lo invoglia a prendere tutta la cultura possibile e farla propria".

"MA - interviene Serpe - si configura come la naturale evoluzione di MOOKS: dalla libreria di quartiere di piazza Vanvitelli e la libreria cantiere di via Luca Giordano a Napoli.

Anche questa, come le precedenti in collaborazione con Mondadori Retail" All'interno del MA bookstore oltre ai libri e agli spazi destinati alla lettura, una galleria d'arte e fotografica una buvette, uno spazio coworking e un angolo Napoli, caratterizzato da una scelta architettonica che rimanda all'impianto urbanistico della città e ai suoi decumani. Entro il 2022 si prevedono altre dieci aperture nelle maggiori città italiane, fino ad arrivare a 30 entro il 2024. (ANSA).