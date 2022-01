Accordo Ffp2: presidente Federfarma, auspico grande adesione

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Dopo 'accordo sul prezzo delle mascherine Ffp2 tra la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, d'intesa con il ministero della Salute, e le associazioni di categoria FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, il presidente nazionale di Federfarma Marco Cossolo, rivolge un appello "per una massiccia adesione, da parte dei colleghi, al protocollo d'intesa". E li ringrazia "per essersi resi sempre disponibili alle richieste delle Istituzioni nell'interesse della collettività, confermando il ruolo della farmacia quale primo presidio sanitario di prossimità integrato nel Servizio Sanitario Nazionale.

"Aderire al prezzo massimo di vendita concordato per le mascherine FFP2 - prosegue Cossolo - è un ulteriore servizio che rientra appieno nell'evoluzione del nuovo modello di farmacia.

Una farmacia che non ha paura di cambiare, perché consapevole di essere un tassello fondamentale nel processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria, primo anello di congiunzione tra cittadini e SSN". (ANSA).