Tav: botti No Tav contro cantiere Chiomonte, bosco in fiamme

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - Fuochi artificiali sono stati lanciati da un gruppo di attivisti No Tav, in Val di Susa, verso il cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione presidiato dalle forze dell'ordine. Un incendio si è sviluppato tra la vegetazione ed è stato spento da un idrante della polizia prima che potesse estendersi. Per disperdere i dimostranti sono stati utilizzati dei lacrimogeni.

Una seconda manifestazione No Tav si è svolta nel territorio di San Didero, davanti all'area in cui sorge un cantiere collegato alla Torino-Lione.

Dieci attivisti No Tav sono stati identificati dalla Digos tra quelli che hanno preso parte alla dimostrazione delle scorse ore contro il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Per tutti, secondo le prime notizie, si profila una denuncia per procurato incendio boschivo. Nel corso della manifestazione sono stati lanciati fuochi artificiali verso l'area presidiata dalle forze dell'ordine e la vegetazione è andata in fiamme. (ANSA).