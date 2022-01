Sanità: Sant'Anna Torino primo ospedale per numero parti

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - L'ospedale Sant'Anna di Torino si conferma il primo in Italia e tra i primi in Europa per numero di parti. Nel 2021 sono stati 6.701 (a fronte dei 6.766 dell'anno precedente). La percentuale di tagli cesarei è del 30,1%, in calo rispetto rispetto all'anno 2020 quando sono stati 30,8%.

I parti singoli sono stati 6534, i gemellari 165 e trigemellari 2. Il 23,4% della donne erano straniere, di 88 nazionalità diverse.

Il maggior numero di nati in un giorno (33) è stato registrato il 7 ottobre.

In quasi nel 90% dei neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, raccomandato dall'Oms, che favorisce anche l'allattamento al seno.

I neonati pretermine sono stati il 9,8%, in leggero calo rispetto al 2021 quando sono stati il 10,3%. (ANSA).