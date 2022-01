Covid: Piemonte, 2/3 in terapia intensiva non vaccinati

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - In Piemonte più dei 2/3 dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. Lo comunica la Regione.

Sui 107 ricoveri della giornata di ieri, 77 riguardano pazienti non vaccinati (49 uomini e 28 donne), altri 30 sono pazienti vaccinati (17 uomini e 13 donne) ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. (ANSA).