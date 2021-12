Sanità: dottoressa alessandrina eletta all'Esicm

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 DIC - La dottoressa Yaroslava Longhitano, dirigente medico di Anestesia Rianimazione dell'azienda ospedaliera Alessandria è stata eletta nella Neuro-Intensive Care Research Committee dell'ESICM, Società Europea di Terapia Intensiva.

Longhitano è curatrice, con Christian Zanza (anestesista-rianimatore e medico di emergenza e urgenza), del numero speciale sulla 'Neuro-Critical Care' della rivista scientifica internazionale Recent Reviews on Clinical Trials.

"Si tratta - si legge in una nota della AOAl - di un risultato importante per l'azienda, anche ai fini del percorso di riconoscimento a IRCCS, in quanto il coinvolgimento nella rete ESICM permetterà l'avvio di numerosi studi e progetti di ricerca in collaborazione con centri nazionali e internazionali come il Policlinico 'Agostino Gemelli' di Roma e University Of Southern California, con cui il Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Blocchi Operatori ha intrapreso uno scambio scientifico sinergico". (ANSA).