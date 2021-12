Covid: secondo giorni con oltre 11.500 positivi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Sono 11.501, quattordici in meno di ieri, i nuovi contagi di persone positive al Covid-19 in Piemonte. Si tratta dell'11,2% dei 103.074 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 7.963 (69,2%). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 13 decessi, uno di oggi. Aumentano i ricoverati: sono 107 (+5) in intensiva, 1.223 (+47) nei reparti ordinari. Le persone in isolamento sono 71.488, gli attualmente positivi 72.818. I nuovi guariti sono 2.556.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 498.797 positivi, 12.050 decessi e 411.929 guariti. (ANSA).