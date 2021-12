Covid: Cirio 'teniamo alta attenzione, per noi e gli altri'

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - "In questo weekend di feste tutti noi siamo chiamati a mantenere alto il livello di attenzione per la sicurezza nostra e di chi ci è vicino". E' l'appello del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che su Facebook ricorda le misure in vigore, dall'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto al Super Green pass e alla Ffp2 per i mezzi pubblici. Mascherina Ffp2 anche per cinema, teatri ed eventi sportivi, con divieto di consumare cibo e bevande.

Super Green pass anche per ristoranti e bar, anche per la consumazione al bancone. "Proteggi te stesso.

Proteggi gli altri", conclude il governatore Cirio. (ANSA).