Botti: guardia finanza sequestra giochi pirici ad Asti

(ANSA) - ASTI, 30 DIC - Un centinaio di giochi pirici sono stati sequestrati dalla guardia di finanza ad Asti. Il materiale era destinato al mercato degli articoli pirotecnici ed è risultato sprovvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa e della documentazione commerciale e fiscale attestante la provenienza. L'uomo a cui è stato sequestrato il materiale è stato denunciato per commercio abusivo di materiale esplodente.

"In questo particolare periodo dell'anno - spiegano i finanzieri - l'attenzione alla tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, per garantire la commercializzazione di prodotti certificati e sicuri, è assai elevata, nella consapevolezza dei danni che l'uso di giochi pirotecnici non adeguatamente confezionati a norma di Legge possono determinare nelle persone". (ANSA).