Alessandria:pulita statua Rattazzi,monumento torna splendere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 DIC - Torna a splendere ad Alessandria la statua di Urbano Rattazzi, presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia di origini alessandrine. Su richiesta del sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Amag Ambiente ha infatti ripulito il monumento e la targa commemorativa che sorgono in piazza della Libertà, davanti al Comune.

"Mi auguro che i cittadini collaborino a mantenere pulita l'area, considerato che purtroppo molti gettano mozziconi, cartacce e quant'altro", è l'auspicio dell'assessore comunale al Decoro Urbano, Piervittorio Ciccaglioni. "In futuro, cercheremo di prevenire atti di vandalismo - assicura Paolo Arrobbio, presidente Gruppo Amag - anche con adeguate misure di videosorveglianza. Da gennaio, per una città sempre più pulita e decorosa, avvieremo capillari lavaggi strada e recuperi quotidiani di rifiuti 'fuori cassonetto', confidando nelle segnalazioni degli alessandrini". (ANSA).