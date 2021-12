Acqui Terme: morto capogruppo M5s Mauro Ghione

(ANSA) - ACQUI TERME, 30 DIC - Il consiglio comunale di Acqui Terme piange la morte di Mauro Marco Ghione, 54 anni, presidente M5S, partito di maggioranza. "Sarai sempre il nostro Capogruppo", il primo ricordo del sindaco Lorenzo Lucchini e del vice Paolo Mighetti.

Ghione lottava da tempo contro un tumore. Molti i messaggi di cordoglio e condoglianze sui social. "Non ci sono parole adeguate in questi momenti, ma chi ha conosciuto Mauro non può che provare un immenso dolore. Mauro, sarà difficile dimenticarti", le parole della senatrice alessandrina pentastellata, Susy Matrisciano. (ANSA).