Covid: leader No Green pass Torino positivo, virus si cura

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Marco Liccione, leader dei 'No Green Pass' di Torino e del movimento 'La Variante Torinese' è risultato positivo al Covid. Lo rende noto lo stesso Liccione.

"Sono risultato positivo al tampone - spiega - e ho qualche lieve sintomo. Recupererò rapidamente le mie forze per continuare la dura lotta per la democrazia". Liccione sottolinea che il "Coronavirus si cura" e promette di proseguire la battaglia contro quello che lui definisce vergognoso "certificato sanitario". Liccione ha effettuato il test oggi pomeriggio in una farmacia del capoluogo piemontese. (ANSA).