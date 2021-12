Covid: a Cuneo tamponi gratis per un Capodanno in sicurezza

(ANSA) - CUNEO, 29 DIC - Il 31 dicembre la Croce Rossa di Cuneo offre la possibilità di effettuare uno screening tramite tampone rapido "per passare un Capodanno in sicurezza". I tamponi verranno effettuati in una postazione allestita nel cortile della sede Cri nella zona del campo di atletica, dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17.

"Abbiamo organizzato la sessione di screening in questi ultimi giorni con notevoli difficoltà visto l'aggravarsi della situazione e dei contagi - dice Gianni Valsania, presidente della Croce Rossa di Cuneo -. Siamo sicuri di dare un servizio utile e fondamentale per ridurre il dilagare dei contagi".

La prestazione sarà gratuita, ma è prevista un'offerta libera: i soldi raccolti serviranno per l'acquisto di un mezzo per il trasporto dei malati. (ANSA).