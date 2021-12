++ Covid: nuovo record contagi Piemonte, sono 9.671 ++

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Nuovo record di contagi, in Piemonte, dall'inizio della pandemia. Dopo i quasi 8 mila positivi di ieri, numero mai così alto nella regione, oggi sono 9.671 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 12% degli 80.826 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 6.559 (67,8%). L'unità di crisi regionale ha registrato nelle ultime 24 ore anche sei decessi, nessuno di oggi. Aumentano i ricoveri: sono 99 in terapia intensiva (+7), e 1.147 nei reparti ordinari.

Le persone in isolamento domiciliare sono 53.707; gli attualmente positivi 54.953. I guariti sono 2.608. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 475.781 positivi, i decessi diventano 12.029, i guariti 408.799. (ANSA).