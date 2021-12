Escursionisti in difficoltà soccorsi all'alpe Devero

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 28 DIC - Il Soccorso alpino è intervenuto ieri sera all'alpe Devero, in alta Ossola, per soccorrere tre escursionisti in difficoltà. I tre, un italiano e due thailandesi, si erano avventurati ai 1.850 metri di Codelago, per compiere il giro del lago, ma si sono trovati in difficoltà nel superamento di un canale innevato. E' scattato l'allarme e il soccorso alpino è intervenuto per recuperarli.

Uno dei tre aveva anche riportato un trauma alla caviglia ed è stato portato a valle in barella. (ANSA).