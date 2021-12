Vaccini: riapre a Torino il Maxi-Hub del Valentino

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Dal 3 gennaio riapre a Torino il Maxi-Hub del Valentino. Lo rende noto la Regione Piemonte, impegnata a rimodulare la campagna vaccinale per far fronte alle esigenze dettate dalle nuove norme che riducono da nove a sei mesi la validità del Green Pass e anticipano a quattro mesi la dose booster.

Già impiegato nella prima fase della campagna vaccinale come Open-Hub regionale per le prime dosi, il Maxi-Hub del Valentino sarà sempre gestito dalla Città della Salute. Avrà una capacità di somministrazione giornaliera pari a 2.000 dosi. (ANSA).