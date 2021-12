Ricostruito l'esofago a una bambina di 3 anni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 DIC - I medici della chirurgia pediatrica dell'ospedale infantile di Alessandria hanno ricostruito l'esofago a una bambina di tre anni che era nata senza perché affetta da atresia esofagea di tipo 1. Dopo un intervento di dieci ore, e novanta giorni di degenza, la piccola è stata dimessa ed è tornata con i genitori a casa, in Ecuador.

Non prima di aver assaggiato per la prima volta le patatine.

"Anche se dovrà ancora compiere un percorso riabilitativo, siamo soddisfatti del risultato ottenuto", commenta Alessio ini Prato, direttore della Chirurgia Pediatrica infantile del 'Cesare Arrigo' a cui la famiglia si è rivolta perché in Ecuador avevano prospettato un intervento in più fasi, ogni due mesi.

Grazie a Flying Angels Foundation, che ha finanziato e organizzato il trasferimento aereo, e a Ana Moise Onlus, che ha aiutato la famiglia sia con supporto economico che know-how burocratico, la piccola Renata - questo il suo nome - ha raggiunto l'Italia ed è stata operata da una equipe di diversi specialisti: dai cardiochirurghi ai professionisti dell'Otorinolaringoiatria. (ANSA).