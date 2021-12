Covid: Cirio, farmacie possono lavorare sempre

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - "Le farmacie possono lavorare sempre, indipendentemente da aperture e chiusure, non solo in queste festività ma finché sarà necessario". Lo precisa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della visita a Torino del commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo.

"Le farmacie che vogliono aprire possono farlo anche se non rispettano il calendario molto rigido tra loro perché hanno avuto una deroga a rimanere aperte", spiega Cirio commentando le lunghe code di questi giorni per i tamponi. (ANSA).