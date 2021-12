Bloccato dal maltempo in quota, salvato escursionista

(ANSA) - CUNEO, 27 DIC - Un escursionista rimasto bloccato dal maltempo a 1.800 metri do quota, in mezzo la neve, mentre tentava di raggiungere la punta Ciarnier, sulla destra orografica della valle Stura a Sant'Anna di Vinadio (Cuneo), è stato recuperato nel pomeriggio dai vigili del fuoco.

L'allarme è scattato poco prima delle 15 quando l'alpinista in solitaria, un cittadino di origini moldave partito ieri e attrezzato per trascorrere la notte in quota, trovatosi in difficoltà per il maltempo ha chiamato i soccorsi. Dopo la geolocalizzazione è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco con l'elicottero e portato al campo sportivo di Vinadio. Molto spaventato, l'uomo è in buone condizioni di salute. (ANSA).