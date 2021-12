Vaccini: Piemonte, a Natale e Santo Stefano 16 mila dosi

(ANSA) - TORINO, 26 DIC - Sono 16.315 in Piemonte le persone che tra ieri e oggi sono state vaccinate contro il Covid. A 1.235 è stata somministrata la prima dose, a 1.411 la seconda, a 13.669 la terza.

Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 7.794.068 dosi, di cui 3.090.166 come seconde e 1.268.295 come terze, corrispondenti al 98% di 7.951.680 finora disponibili in Piemonte. (ANSA).