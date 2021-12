Teatro: da Bussetti al 'Vin Pass', Gelindo torna in presenza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 DIC - Il Green Pass diventa 'Vin Pass' e il virologo Bassetti va in pullman a Sanremo per presentare il festival. Ad Alessandria la satira di Gelindo torna in presenza, dopo le pillole in streaming dello scorso anno, e naturalmente non risparmia Covid e dintorni. La 'Divota Cumedia' in dialetto alessandrino (giunta alla 97/a edizione) è andata in scena, in prima, sul palco del teatro San Francesco ed è stata preceduta dalla 'Businà', dove Gelindo - che secondo la tradizione fu il primo pastore arrivato ad adorare Gesù nella grotta di Betlemme - racconta l'attualità a modo suo.

"Negli anni - padre Pietro Assandri, guardiano del convento dei Cappuccini - la guerra non ha fermato 'Gelindo'. Un piccolo virus riesce, invece, a metterci ko. Viviamo un momento difficile e buio: questa rappresentazione è un frammento, una goccia piccola ma importante di fiducia per andare avanti".

