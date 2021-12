Natale: cade in casa, polizia soccorre anziano solo

(ANSA) - NOVARA, 26 DIC - In casa, da solo, è caduto mentre andava in bagno senza riuscire a rialzarsi. Avrebbe trascorso la notte sul pavimento Nazario, un anziano di Novara, se la vicina non avesse sentito la sua voce flebile che chiedeva aiuto e non avesse chiamato la polizia. Marco e Andrea, gli agenti della volante intervenuto, lo hanno aiutato a rimettersi a letto. E il giorno dopo sono tornati a trovarlo, donandogli un panettone e il calore famigliari di cui aveva bisogno.

E' una storia di Natale a lieto fine quella che la polizia racconta su Twitter. L'hashtag sotto la foto di Nazario con i due agenti è "#essercisempre". Sono tante le condivisioni del post, che ha raccolto il plauso di molti amministratori locali e associazioni. (ANSA).