Incidenti montagna: escursionista morto nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 25 DIC - Un escursionista di 59 anni è morto in un incidente fra le montagne del Cuneese. Il corpo è stato individuato dal Soccorso alpino ieri sera dopo le 22 alla base delle ultime pendici della Rocca Stella, intorno a quota 1.500 mt, dove era precipitato. L'area è compresa nel territorio del Comune di Rittana (Cuneo).

Le ricerche erano cominciate nel pomeriggio di ieri quando l'uomo non era rientrato a Borgo San Dalmazzo. La sua automobile era stata notata in frazione Chiot Rosa. (ANSA).