Covid: oggi in Piemonte 3.756 casi, crescono i ricoveri

(ANSA) - TORINO, 25 DIC - Sono 3.756 i nuovi casi di positività al Covid in Piemonte. La quantità corrisponde al 6,2% dei 60.530 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 2.699 (71,9%).

In crescita i ricoveri: in terapia intensiva sono 80 (+6 rispetto a ieri), in altri reparti 933 (+ 27).

L'unità di crisi della Regione ha comunicato quattro decessi, nessuno dei quali avvenuto oggi: il totale dall'inizio dell'epidemia è quindi 11.995. (ANSA).