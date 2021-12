'Un anno in Piemonte', almanacco Gandolfo compie vent'anni

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Un 2021 nel segno della ripartenza. E' quello che racconta 'Un anno in Piemonte', l'almanacco di Beppe Gandolfo giunto quest'anno alla ventesima edizione. In 400 pagine il giornalista, corrispondente Mediaset da Piemonte e Valle d'Aosta, ripercorre 365 giorni di fatti e notizie. Dalla pandemia alla ripresa economica, dalla nascita di Stellantis alla tragedia della funivia del Mottarone. Ma anche i ttroppi femminicidi, gli scontri in Valle di Susa per la Tav e le proteste contro il Green pass.

In politica è l'anno del cambio della guardia, a Torino, tra i sindaci Chiara Appendino e Stefano Lo Russo, mentre nello sport il 2021 passerà alla storia come il primo anno delle Atp Finals a Torino e quello del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus che dice addio a Cristiano Ronaldo. Non mancano gli approfondimenti sulle eccellenze della regione, dall'enogastronomia alla cultura, e gli addi: da Amedeo d'Aosta a Giampiero Boniperti, da Cesare Salvadori a Pio Boffa e Maddalena Raspini.

Un anno, insomma, raccontato "con passione, impegno, fedeltà ai fatti - osserva Gandolfo - Ma soprattutto con amore per questa terra e per la sua gente". (ANSA).