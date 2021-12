Smog resta alto, è ancora 'semaforo rosso' a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Resta alto l'inquinamento dell'aria. Arpa Piemonte ha confermato in mattinata l'accensione del livello Rosso del semaforo antismog per i 33 comuni appartenenti all'agglomerato di Torino e del livello arancione per i restanti comuni delle zone individuate dal Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog.

Rimangono dunque operative le stesse misure dei giorni scorsi. Da domani, sabato 25 e fino a lunedì 27 dicembre, giorno in cui Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento, non possono circolare i veicoli diesel fino alla categoria Euro 5 compresa, inclusi quelli dotati di dispositivo Move In. (ANSA).