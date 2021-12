Polizia: Claudio Ciccimarra è il nuovo questore di Biella

(ANSA) - BIELLA, 24 DIC - Claudio Ciccimarra, 54 anni, è il nuovo questore di Biella. Di origini napoletane, per quasi trent'anni ha lavorato a Milano, dove per cinque anni ha anche diretto la Digos, prima della nomina a capo del compartimento Polizia ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta.

"Arrivo a Biella con una formazione complessa, contento di aver accettato l'incarico nonostante le circostanze terribili e durissime che sta affrontato la comunità - dice il neo questore presentandosi questa mattina alla stampa -. Le istituzioni hanno agito in modo immediato e nel giro di tre giorni hanno assegnato l'incarico che ho accettato con spirito di servizio.

E' un momento difficile emotivamente. E ci tengo a dedicare a Gianni Triolo e alla sua famiglia, conosciuta a La Spezia ai funerali, un pensiero di cordoglio e vicinanza. Affronto situazione con entusiasmo. In questi giorni mi sono già messo al lavoro con i miei funzionari per conoscere la città e le sue criticità. Il controllo del territorio è la mia priorità".

(ANSA).