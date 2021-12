Natale al circo Medrano con gli artisti del Cirque de Soleil

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia, tornano a esibirsi in presenza gli artisti del famoso Circo Medrano, che si esibisce per tutte le vacanze di Natale al Parco della Pellerina di Torino. Unico Circo italiano ad essersi aggiudicato per ben due volte il prestigioso Clown d'Oro, il premio che i Reali di Montecarlo assegnano ai migliori circhi nel mondo al Festival del Circo di Montecarlo, la famiglia Medrano organizza ogni anno uno spettacolo nuovo ed emozionante.

Sono tante le novità in programma, tra cui i Bello Brothers, che tornano in Italia dopo dodici anni di successi con le Cirque de Soleil. Novità di quest'anno è anche il giovanissimo Gabriel Dell'Acqua, considerato uno dei principali talenti mondiali alle verticali già fattosi notare a Tu Si Que Vales e nei principali Festival Mondiali. E, per finire, brividi ed emozioni con la ruota della morte presentata dai Dioro's, unico in Italia con il Globo della Morte che si apre in due ed i motociclisti che girano all'interno. (ANSA).