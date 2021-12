Crollo gru: vigili fuoco proseguono sgombero di via Genova

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Continuano in via Genova, a Torino, i lavori per rimuovere la gru crollata sabato scorso causando la morte di tre operai.

Da questa mattina i vigili del fuoco, che ieri hanno tagliato in vari pezzi due tronconi di metallo, sono impegnati a caricarli sui alcuni tir per trasportarli al deposito giudiziario. Sul posto sta intervenendo anche la polizia municipale, per la rimozione delle auto in sosta danneggiate dal crollo.

Sono già stati rimossi ieri, invece, i pezzi della gru che erano rimasti appoggiati a uno dei balconi del palazzo. (ANSA).