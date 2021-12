Covid: da assessore Piemonte 1.500 bottiglie vino a sanitari

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Millecinquecento bottiglie di vino, acquistate personalmente per ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari, in particolare delle unità operative di degenza e del pronto soccorso. E' il regalo di Natale dell'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi. "Un modo per ringraziare simbolicamente tutti i professionisti della sanità piemontese che in questo anno impegnativo e faticoso - spiega - hanno dato il loro contributo non solo nella lotta al Covid, ma per garantire la cura di tutte le altre malattie".

"In questi giorni siamo alle prese con un innalzamento della curva epidemica, ma, grazie alla campagna di vaccinazione che prosegue anche nei giorni di festa e alle altre misure che sono state adottate a livello nazionale e regionale, siamo fiduciosi di poter gestire la situazione - aggiunge Icardi -. Gli ospedali al momento sono lontani dai numeri delle prime ondate della pandemia e l'augurio che mi sento di rivolgere di cuore è che il 2022 possa essere davvero un anno migliore per tutti, a partire da chi soffre e da chi lavora giorno e notte per lenire la sofferenza"- afferma l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. (ANSA).