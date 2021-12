Cane bloccato su una roccia, salvato dopo due giorni

(ANSA) - VERBANIA, 24 DIC - Un cane è rimasto bloccato per due giorni su una roccia sulle pendici del Mottarone, sopra Baveno (VCO). E' stato necessario l'intervento del soccorso alpino per salvarlo.

L'animale, sfuggito ai padroni, ha raggiunto una 'cengia' da dove non è più riuscito a scendere. Il Soccorso alpino ha allertato l'elicottero dei vigili del fuoco di base a Malpensa: individuata la zona, due soccorritori si sono calati dall'elicottero ed hanno salvato il cane. (ANSA).