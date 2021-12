Spaccate ad Alessandria, un 21enne fermato dalla polizia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 DIC - E' un 21enne italiano di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, il presunto autore delle spaccate che nelle ultime settimane hanno fatto scattare l'allarme ad Alessandria. A incastrarlo il telefono cellulare perso due giorni fa in occasione dell'ultima spaccata. Cinque i colpi che al momento vengono contestati al giovane, ma le indagini sono ancora in corso e l'elenco potrebbe allungarsi.

"Questa è una buona notizia per tutti gli alessandrini che hanno patito molto in questo periodo. E' un ottimo risultato in termini di risposta alla cittadinanza", commenta il dirigente della Mobile di Alessandria, Riccardo Calcagno. Il giovane è stato fermato in collaborazione con la Squadra Mobile di Sondrio in un alloggio a Novate Mezzola, vicino Chiavenna, una decina di chilometri dal confine svizzero. Agli agenti che lo hanno fermato si è limitato a chiedere una sigaretta.

Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco ringrazia Prefettura e Forze dell'Ordine per la rapida identificazione e il fermo del presunto responsabile delle 'spaccate' "che hanno tenuto in apprensione i cittadini e, soprattutto, i titolari delle attività commerciali in questo ultimo periodo. Obiettivo raggiunto grazie all'opera di coordinamento, sinergia e integrazione svolta dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica". Per Cuttica, ancora una volta, si è dimostrata l'efficacia della collaborazione fra le istituzioni per fronteggiare situazioni di questo tipo, "che auspichiamo non si ripetano. Continuiamo, quindi, nel nostro lavoro. La città non deve avere paura, perché ogni azione criminosa sarà immediatamente e severamente perseguita". Un grazie particolare alla Polizia di Stato, "per l'energia e il tempo spesi nell'attività svolta a garantire la sicurezza degli alessandrini e per l'alta capacità professionale dimostrata anche in quest'occasione". (ANSA).