Industria Piemonte guarda 2022 con fiducia, prosegue ripresa

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Dopo un 2020 difficilissimo e un 2021 che ha rappresentato l'anno della ripresa, l'industria piemontese guarda al 2022 con ottimismo e si registra il progressivo consolidamento della fiducia del territorio. È quanto emerge dall'indagine congiunturale trimestrale realizzata da Unione Industriali di Torino e Confindustria Piemonte, presentata oggi.

La rilevazione di dicembre condotta su un campione di 1.200 imprese, pur registrando un lieve raffreddamento delle attese, conferma per il primo trimestre 2022 la buona tenuta degli indicatori strutturali: tengono gli investimenti, diminuisce di due punti il ricorso alla Cig, aumenta l'utilizzo di impianti e risorse, restano buoni i tempi e le condizioni di pagamento. In crescita le attese sull'occupazione, con un saldo ottimisti pessimisti che sfiora il 15%.

Per l'inizio del 2022, il 26% delle aziende prevede un aumento della produzione, mentre cala l'export, con un saldo ottimisti-pessimisti pari al 1,2%, dato che risente delle nuove restrizioni anti Covid. Buono l'andamento per gli investimenti, grazie alle risorse del Pnrr, quasi il 30% le aziende con programmi di spesa di un certo impegno.

A livello territoriale le previsioni si mantengono positive in tutte le aree, mentre per quel che riguarda i settori, nel manifatturiero le attese per il primo trimestre dell'anno sono più prudenti rispetto al terziario, con indicatori ancora positivi ma in assestamento rispetto a settembre. Per le circa 830 aziende del campione di questo comparto, le previsioni su produzione, ordini, export e occupazione, pur ancora positive, si assestano su un livello di maggiore prudenza. (ANSA).