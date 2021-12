Il dramma dei migranti nell'ultima opera Banksy torinese

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - È incentrata sul tema dei migranti al confine con la Polonia la nuova opera, la prima a quattro mani, dello street artist Andrea Villa, il Banksy torinese che questa notte ha affisso in alcune zone della città i suoi manifesti creati insieme al fumettista satirico e sceneggiatore Andrea Camerini. Presi di mira i leader del centrodestra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Titolo del lavoro 'natalizio', La dissacrata famiglia.

"La Polonia e molti partiti sovranisti europei, tra cui Lega e Fratelli d'Italia - spiega - basano la maggior parte della loro politica sui valori cristiani. Ma in questo Natale già difficile per molti, che valori cristiani ci sono nel lasciare dei migranti al freddo sulla rotta polacca, sostenendo partiti che fomentano queste politiche discriminatorie? Perché avviene ciò? - si chiede -. Ho immaginato insieme a Camerini una sacra famiglia 'dissacrata', in un momento dove questo dramma umano non viene posto sotto i riflettori nella maniera corretta".

I manifesti sono stati affissi questa notte in corso Moncalieri, corso San Maurizio angolo via Giulia di Barolo e corso Vittorio Emanuele II. (ANSA).