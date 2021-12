Solfiti nella carne per mantenerla fresca, due denunce

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Carne trita di bovino con una concentrazione di solfiti superiore al consentito, in un caso, l'hamburger di bovino con nitrato di sodio oltre la norme, in un altro. I titolari di due macellerie del centro di Torino sono stati denunciati dai carabinieri del Nas, nell'ambito dei controlli disposti alla vigilia delle feste di Natale.

Ben cinquanta le macellerie che hanno ricevuto la visita dei militari e del personale veterinario dell'Asl allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della adulterazione e contraffazione di alimenti di origine animale.

I titolari delle due macellerie fuori legge sono stati denunciati per la "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", mentre solo al titolari della macelleria dov'era stata accertata la commercializzazione di carne trita sottoposta all'aggiunta eccessiva di solfiti è stato contestato anche il reato di "adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari". "L'aggiunta di solfiti nella carne - spiegano i carabinieri del Nas - consente di mantenere la sua colorazione originale contrastando dunque il processo di ossidazione, ma non interviene però sul processo di degradazione e putrefazione della carne stessa: il rischio è dunque quello di mangiare carne avariata che però si presenta di ottimo aspetto". (ANSA).