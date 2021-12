Sanità: grazie a donazione nuova Tac al Mauriziano

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Grazie alla donazione di una famiglia di imprenditori torinesi attivi nel settore delle energie rinnovabili, Giuseppe e Gabriella Ferrero, l'Ospedale Mauriziano di Torino ha a disposizione una Tac di ultima generazione, dotata di 128 strati rispetto ai 16 dell'attuale, che verrà dismessa.

"Pensiamo sia un dovere etico contribuire alla salute e al benessere della collettività - sottolinea Gabrielle Ferrero - noi cerchiamo di fare la nostra parte da tempo a fianco di Specchio dei Tempi, un ente in cui riponiamo la massima fiducia e che è davvero vicino a chi è in difficoltà. È importante guardare ai bisogni delle persone, soprattutto in un periodo come questo, difficilissimo sempre per più persone".

Prodotta dalla Ge Healthcare, la nuova Tac della Radiologia del Pronto Soccorso consentirà una maggiore risoluzione spaziale delle immagini e sarà in grado di svolgere più velocemente ogni tipo di esami. Sarà anche possibile effettuare indagini come le Cardio TC ed effettuare studi di perfusione neurovascolare non eseguibili con la precedente apparecchiatura.

A presentare la nuova macchina, dal costo di 400.000 euro, interamente coperto dalla famiglia Ferrero, c'erano oggi al Pronto Soccorso del grande ospedale torinese, tra gli altri, il direttore generale e il direttore sanitario Maurizio Dall'Acqua e Maria Carmen Azzolina, il direttore della Radiologia Stefano Cirillo, il presidente della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, Ludovico Passerin d'Entreves, e il Commissario dell'Area Giuridico Amministrativa dell'Unità di crisi, Antonio Rinaudo. (ANSA).