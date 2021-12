Meteo: dopo nebbie un po' di neve ma solo da 1.800 metri

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Dopo un periodo di alta pressione atmosferica che ha favorito nebbie in pianura e ristagno di inquinanti nell'aria, alla vigilia di Natale l'avvicinamento di una saccatura atlantica - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - porterà in Piemonte un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli precipitazioni. Ma la neve è prevista solo a partire dai 1.800-2.000 metri, fino alla mattinata di Natale sui rilievi meridionali. Nuvole e qualche precipitazione fino al 28 dicembre - sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) - con nevicate nelle valli interne. Con l'inizio del 2022 è previsto un aumento delle temperature, soprattutto in montagna. (ANSA).