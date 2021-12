Eurovision: Torino cerca sponsor tecnici, pubblicato avviso

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Torino cerca sponsor per Eurovision Song Contest. È stato pubblicato oggi l'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni e la fornitura di beni e servizi per la realizzazione dell'edizione italiana della manifestazione canora, in programma sotto la Mole dall'8 al 15 maggio. La manifestazione di interesse non ha natura vincolante per l'amministrazione ed è destinata "a verificare la disponibilità da parte di Enti pubblici e privati, imprese e altri soggetti a offrirsi come fornitori tecnici a supporto della Città".

Tre le fasce di sponsorizzazione previste dal bando, fino a 50 mila euro, da 50 mila a 100 mila e superiore a 100 mila euro, che si rivolge a numerosi settori merceologici, dalla progettazione alla fornitura di piante e di dotazioni tecnologiche, dai service audio/video/luci alle proposte e progetti culturali e di creatività. Le offerte dovranno essere inviate entro le ore 12 del 19 gennaio e saranno valutate da una Commissione appositamente costituita "sulla base della loro coerenza con l'interesse pubblico perseguito dalla Città di Torino e sottoposte all'approvazione di EBU/RAI". (ANSA).