Covid: 3.290 contagi in Piemonte, otto i decessi

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Per il secondo giorno consecutivo il numero dei contagi in Piemonte resta sopra quota 3 mila. Sono infatti 3.290 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 5,1% di 65.129 tamponi eseguiti. Otto i decessi registrati dall'Unità di crisi regionale, nessuno riferito alle ultime 24 ore, i ricoveri nelle intensive sono invariati (64), mentre quelli nei reparti ordinari salgono a 854 (+24). I nuovi guariti sono 1.440. Le persone in isolamento domiciliare sono 29.025, gli attualmente positivi 29.943).

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 439.374 positivi, 11.970 decessi e 397.461 guariti. (ANSA).