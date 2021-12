Banda ricettava dispositivi elettronici, cinque le denunce

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Aveva la sua base sotto i portici di via Nizza, a Torino, una rete di ricettazione di dispositivi elettronici, in particolare Apple. L'ha scoperta la polizia municipale che, dopo oltre sei mesi di indagine coordinata dalla Procura, ha sequestrato 70 device rubati soprattutto sui mezzi pubblici e nei veicoli in sosta. Cinque le persone denunciate.

La merce veniva acquistata dal titolare del chiosco, un marocchino di 33 anni residente ad Asti che è stato denunciato, il quale inviava i dispositivi in Marocco. L'uomo era diventato il punto di riferimento per gli autori dei furti che erano avvenuti non solo in Piemonte, ma anche in Liguria. Alla banda gli investigatori sono arrivati grazie ad appostamenti e intercettazioni telefoniche e ambientali. Parte dei device sono stati intercettati all'aeroporto di Cuneo Levaldigi e al porto di Genova prima dell'imbarco. Insieme al marocchino, considerato al vertice dell'organizzazione, altre quattro persone sono state denunciate per il reato di ricettazione. (ANSA).