Vaccini: clown-dottori a Cuneo per inoculazioni bambini

CUNEO, 21 DIC - C'erano anche alcuni clown-dottori dell'associazione Conivip nell'ambulatorio dell'ospedale di Cuneo per le vaccinazioni anti-Covid dei bimbi tra 5 e 11 anni.

Giochi, scherzi e trucchi, ma anche un "attestato di coraggio" prima dell'iniezione del vaccino per rallegrare i ragazzi (e i genitori che li accompagnavano).

L'associazione di clownterapia 'Conivip' riunisce decine di volontari non medici che, travestisti da dottori-pagliacci, prima della pandemia visitavano i pazienti di ospedali e case di riposo del Cuneese. Ma da quasi due anni la pandemia ha tenuto lontano della strutture sanitarie anche questi volontari.

