Patrizia Sandretto è la 'Torinese dell'Anno 2021'

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la donna dell'arte piemontese, è stata insignita dalla Camera di Commercio di Torino del premio 'Torinese dell'Anno 2021'. Lo ha deliberato oggi la Giunta presieduta da Dario Gallina. Presidente dell'omonima Fondazione torinese, ha ricevuto negli ultimi anni numerosi riconoscimenti, tra i quali, nel 2005, quello di Ufficiale della Repubblica Italiana, e nel 2020 di Ambasciatrice nel mondo delle eccellenze torinesi.

La Camera di Commercio ha scelto di premiarla "per la passione e la coerenza che in oltre 25 anni di attività l'hanno portata a raggiungere la più alta reputazione nell'ambito dell'arte contemporanea, posizionando saldamente Torino nel circuito artistico internazionale, e per la sua vocazione non solo verso il collezionismo, ma anche verso la produzione e la committenza nei confronti degli artisti più giovani. Con un approccio comunicativo originale e innovativo, in grado di avvicinare all'arte anche il pubblico più lontano, si è distinta, inoltre, per l'impegno nel campo dell'educazione e della formazione".

La cerimonia di consegna del premio in primavera, in concomitanza con il 69/o 'Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico' e con la settima edizione dei 'Diplomati eccellenti tecnici e professionali', sempre conferiti dall'ente camerale. (ANSA).