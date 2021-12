Il compleanno del Crodino si festeggerà il 28 luglio

(ANSA) - VERBANIA, 21 DIC - Il 28 luglio di ogni anno si festeggia il compleanno del Crodino, l'aperitivo nato a Crodo, paese della Valle Antigorio, una laterale dell'Ossola. Il Consiglio comunale ha fatto sua la proposta avanzata dal Centro Studi 'Ginocchi' di istituire ufficialmente il compleanno del Crodino.

''E' un altro piccolo passo per riaffermare che il Crodino è nato qui, paese dal quale prende il nome'', dice Marco Mantovani, presidente del Centro Studi intitolato a Piero Ginocchi, ex presidente delle Terme di Crodo che negli Anni Sessanta ideò l'aperitivo con l'enologo Maurizio Gozzelino.

''La data - dice Marco Mantovani, presidente del Centro studi - è dettata dal fatto che dal registro di produzione delle Terme di Crodo si evince che la data della prima produzione di Crodino è il 28 luglio 1965. In quel giorno sono vennero fatte 53.855 bottiglie''. (ANSA).