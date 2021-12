Ferrero più forte del Covid, salgono vendite e fatturato

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Le incertezze causate dalla pandemia, e le chiusure, non fermano il business della Ferrero, che aumenta le vendite in Italia, anche se solo dell'1,1%. Il fatturato di Ferrero Commerciale Italia, la società del gruppo dolciario attiva nella distribuzione e vendita dei prodotti, si attesta così a 1.544,2 milioni di euro, rispetto ai 1.527,1 dello scorso anno. L'Italia si conferma centrale per l'azienda, che ha investito 188 milioni nei poli produttivi di Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e Balvano (Potenza). L'organico medio è di 6.468 dipendenti, in aumento di 94 unità. (ANSA).