Crollo gru: sindacati in piazza, bisogna fermare la strage

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - "Bisogna fermare la strage, basta morti sul lavoro". Lo dicono Cgil, Cisl e Uil al presidio di piazza Castello indetto dopo l'incidente della gru in cui sono morti tre operai "per denunciare, ancora una volta, la situazione intollerabile della mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro".

"Indignazione e parole non bastano più, devono essere applicate subito le norme di legge esistenti e avviato il tavolo specifico con la prefettura", dicono i sindacati, che invitano lavoratori, lavoratrici, istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini a partecipare.

In piazza sul palco sono previsti gli interventi dei segretari generali di Cgil Cisl Uil Torino e di alcuni delegati dell'edilizia, uno dei settori maggiormente colpiti dagli infortuni che in Piemonte, quest'anno, hanno provocato 41 vittime. Al presidio partecipa anche il sindaco Stefano Lo Russo (ANSA).