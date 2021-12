Covid: 3.218 positivi, Piemonte 'torna' al novembre 2020

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Sono 3.218 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, come non accadeva dal 27 novembre dello scorso anno, quando furono 3.149. Nove i decessi registrati dall'Unità di crisi regionale, sei dei quali di persone non vaccinate, i ricoveri segnano un nuovo balzo: sono 830 nei reparti ordinari (+68), mentre restano stabili le terapie intensive, dove sono 64 (+2). I guariti sono 1.337. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.207, gli attualmente positivi sono 28.101.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 436.084 positivi, i decessi diventano 11.962, i guariti 396.021.

