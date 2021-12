Cisl: Flaei, Pasquadibisceglie rieletto segretario regionale

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Con 20 voti su 21, Luca Pasquadibisceglie è stato rieletto oggi segretario regionale Flaei Cisl, al termine del dodicesimo congresso Flaei che si è svolto al castello di Pavone Canavese, in provincia di Torino.

Affiancheranno Pasquadibisceglie in segreteria regionale, Marco Luigi Rinaldi (Enel Cuneo) e Alessandro Righi (Sogin Trino vercellese).

Slogan dell'assise congressuale della federazione regionale degli elettrici Cisl, che in Piemonte raggruppa 750 iscritti, "Dal futuro di ieri a quello di domani - 7 parole per (ri)pensare la Flaei Cisl Piemonte". Ai lavori sono intervenuti tra gli altri i segretari generali di Flaei Cisl nazionale, Amedeo Testa, di Cisl Piemonte, Alessio Ferraris e Cisl Reti Piemonte, Nicola Milana.

"La transizione energetica che abbiamo di fronte - ha detto Luca Pasquadibisceglie al vertice della Federazione piemontese delle aziende elettriche italiane da 7 anni - richiede una nuova partecipazione dei lavoratori del comparto a tutti i processi di trasformazione aziendali. Come sindacato uniremo le idee di ieri e le necessità di oggi, il futuro che ci è sfuggito tra le dita a causa del covid e quello tutto ancora da creare che sta nei nostri progetti". (ANSA).