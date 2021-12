Cirio, obbligo tampone contraddice lavoro fatto

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - "Sono mesi che spieghiamo alla gente di vaccinarsi per evitare il tampone, perché così indossa una corazza per sé e per gli altri. Imporre il tampone in maniera generalizzata rischierebbe di minare questo messaggio. E rischia di non essere la soluzione giusta". C'è anche Alberto Cirio tra i governatori perplessi sull'obbligo di test per vaccinati o guariti dal Covid di cui si sta discutendo. "Che il tampone diventi misura ordinaria per un vaccinato con super Green pass per vivere la propria socialità contraddice tutto il lavoro fatto", aggiunge il presidente della Regione Piemonte ai microfoni di Rainews.

"Io credo che la parola d'ordine sia sempre vaccinare - aggiunge Cirio - In Piemonte oggi registriamo il 60% di positivi in più rispetto all'anno scorso, ma c'è un sesto della occupazione ospedaliera. Dico dunque che la corazza c'è, si chiama vaccino e lo dimostra la scienza. La mia Regione continua a essere la prima in Italia per terze dosi già inoculate e il fatto che siamo ancora bianchi credo sia la dimostrazione che aver vaccinato tanto, bene e in fretta ci ha protetto di più".

